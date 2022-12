Covid, il Bollettino: Quasi un migliaio i nuovi contagi, tasso di positività schizza al 24%

Sono 3770 i tamponi processati tra ieri ed oggi in Calabria che hanno restituito 914 nuovi casi di Covid19: 277 quelli accertati nel reggino, 275 nel catanzarese, 249 nel cosentino, 54 nel crotonese, 53 nel vibonese e 6 di fuori regione. Il tasso di contagio salta oggi ad oltre il 24%.

Salgono di altri 583, invece, i pazienti che sono guariti, mentre si registra ancora e purtroppo un decesso per o con il virus, nel cosentino.

Gli attualmente positivi sono oggi 8302, 330 in più di ieri: di questi, 8127 sono in isolamento domiciliare (+313 da ieri), 175 (+17) quelli ricoverati in ospedale, dei quali 10 (+2 da ieri) nelle terapie intensive rispettivamente di Catanzaro (8), Cosenza (1) e Reggio Calabria (1).

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1791 (39 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1744 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 104109 (103713 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2715 (66 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2648 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 175701 (174318 guariti, 1383 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 323 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 317 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57699 (57428 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2823 (42 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2780 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 199706 (198822 guariti, 884 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 451 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 439 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51381 (51191 guariti, 190 deceduti).