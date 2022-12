Pallavolo, Volley Reghion, derby di Calabria con la Fidelis Torretta

Si respira aria di derby in casa Volley Reghion. La decima giornata di campionato vede infatti impegnata la compagine reggina nello scontro di Crucoli, nel crotonese, contro la Fidelis Torretta



Match sulla carta non semplicissimo ma il sestetto di Cesare Pellegrino si presenta forte dei tre risultati utili consecutivi: le due vittorie interne, con Saracena Cassiopea e Logos Ardens, e il punto conquistato al tie-break in quel di Ragalna, contro la Bricocity, hanno portato la Reghion a quota nove, in decima posizione.

Sono tre i punti di vantaggio sulla quart’ultima, e domenica servirà esprimere gioco e carica agonistica per provare ad aumentare la distanza dalle dirette inseguitrici.

Torretta ha fatto del “PalaPicasso” il proprio bunker, andando a conquistare ben dieci dei dodici punti in palio. Sotto la direzione della coppia arbitrale composta da Martina Scavelli e Valeria Vitola, il match prenderà inizio alle ore 18 di domenica 11 dicembre.

Il roster, questa volta, dovrebbe essere interamente a disposizione del tecnico Pellegrino e la speranza è di poter dare battaglia sin dall’inizio per provare ad invertire il trend negativo legato alle trasferte.