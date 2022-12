Controlli ad Isola Capo Rizzuto, sanzionati tabacchino e bar-caffetteria

Dei controlli amministrativi eseguiti in alcuni esercizi commerciali di Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese, ha portato gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa in una rivendita di tabacchi e generi di monopolio e nella quale vi erano un lavoratore che non è risultato assunto regolarmente, per cui il titolare è stato segnalato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per quanto di competenza.

Nel corso di un’altra verifica, questa volta eseguita in un bar-caffetteria, è stato rilevato che il titolare non fosse in regola con la normativa sulla sicurezza e l’igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita di prodotti alimentari, per cui, gli è stata applicata una sanzione pecuniaria.