Diocesi Cosenza-Bisignano, Giovanni Checchinato nuovo arcivescovo

Mons. Giovanni Checchinato

Giovanni Checchinato sarà il nuovo arcivescovo di Cosenza-Bisignano. L’indiscrezione, ancora non confermata, è che Papa Francesco abbia deciso proprio per l’attuale presule di San Severo, in provincia di Foggia.

Stamani, un quarto d’ora prima di mezzogiorno, è previsto infatti che il nome del nuovo arcivescovo venga letto da monsignor Giuseppe Piemontese, amministratore che ha retto la diocesi dopo la prematura scomparsa di monsignor Francesco Antonio Nolè, stroncato da un male il 15 settembre scorso (QUI).



CHI È IL PRESULE

Checchinato nasce il 20 agosto del 1957 a Latina, allora facente parte della diocesi di Velletri. Consegue il baccalaureato in teologia nel Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, di cui poi sarà rettore dal 2005 al 2015.

Viene ordinato sacerdote il 4 luglio 1981, incardinandosi nell’allora diocesi di Terracina-Latina. Consegue la licenza in teologia morale presso l’Accademia alfonsiana di Roma e frequenta il percorso accademico per il conseguimento del dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana.

Nel 1995 partecipa al corso di perfezionamento in bioetica diretto dal professor Giovanni Berlinguer presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Nel 2008 consegue il master di 2º livello in counselling socio educativo presso l’Università Pontificia Salesiana.

Il 13 gennaio 2017 papa Francesco lo nomina vescovo di San Severo. Il successivo 23 aprile, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Latina, riceve l’ordinazione episcopale da Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, coconsacranti il vescovo Lucio Angelo Renna, suo predecessore a San Severo, e Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, anch’egli originario della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno; il 6 maggio prende possesso canonico della diocesi, diventandone così il 41º vescovo.