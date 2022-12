Cariati. Ambulatorio di cardiologia fermo, Le Lampare all’Asp: attivarlo subito

L’ambulatorio di cardiologia, nonostante un nuovo ecografo, ancora non attivo ed i servizi territoriali dove, tra dicembre e gennaio, dovrebbero essere riavviati gli ambulatori di diabetologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, pneumologia, endocrinologia.

Questa la situazione della sanità a Cariati denunciata dall’Associazione Le Lampare-Basso Jonio Cosentino, che fa rilevare inoltre come non sia ancora attiva la lista per le prenotazioni per la visita cardiologica con elettrocardiogramma, ecocardiografia, ecocolordoppler agli arti inferiori e superiori e vasi del collo.

L’associazione, quindi, chiede all’Asp di Cosenza di intervenire per rendere fruibili immediatamente questi servizi “poiché - afferma - non è possibile che i cittadini debbano recarsi per forza dai privati”, così come chiede che venga fatta chiarezza “sul perché ancora ad oggi questi servizi pubblici non sono stati resi attivi!”