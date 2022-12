Covid, il Bollettino. All’Immacolata pochi tamponi e pochi casi, tasso di contagio sopra il 19%

Sono “appena” 234 i nuovi casi di covid19 registrati in Calabria nelle 24ore appena trascorse: un dato di per sé apparentemente basso ma del tutto linea con l’altrettanto basso numero di tamponi eseguiti nello stesso lasso di tempo, 1393, che assestano quindi ad 19,38% di tasso di contagio.

136 sono quindi i positivi accertati nel cosentino, 57 nel reggino, 56 nel catanzarese, 18 nel vibonese, uno nel crotonese, e due quelli provenienti da fuori regione.

Si devono purtroppo annotare anche quest’oggi due vittime, rispettivamente nel cosentino e nel reggino, mentre sono 234 i pazienti guariti.

Le persone attualmente contagiate sono invece 7972, 34 più di ieri: 7814 (+30) quali si trovano in isolamento domiciliare e 158 (+4) sono assistite in ospedale, 8 (+1) delle quali nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1796 (36 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1754 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 103829 (103433 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2515 (57 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2457 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 175652 (174270 guariti, 1382 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 290 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57678 (57407 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2724 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2684 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 199528 (198644 guariti, 884 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 452 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 440 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51327 (51137 guariti, 190 deceduti).