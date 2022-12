La grande musica Rap in scena al Rendano di Cosenza: sul palco gli Zabatta Stailia

Gli Zabatta Stailia

Arrivano a Cosenza delle vere e proprie icone della musica Rap degli ultimi anni: Sottotono, Gemelli Diversi, Gionnyscandal e i cosentini Zabatta Stailia. Il grande concerto si terrà stasera al Teatro Rendano dalle 21.30.

Un susseguirsi di grandi successi delle band ospiti che hanno lasciato il segno nella musica rap italiana: “Un attimo ancora”, “Mary”, “Per farti sorridere”, “Solo lei ha quel che voglio”, “Amor di mi vida”, “Dimmi di sbagliato che c’è”, “Solo te e me”, “Sei parte di me”, “Per sempre” per citarne solo alcuni.

Grandi protagonisti della serata gli Zabatta Staila in rappresentanza degli artisti cosentini. Usano il dialetto bruzio e lo mischiano al rap raccontando gli usi, i costumi, le vicende e i luoghi comuni dei Cosentini, dei Calabresi in genere e non solo.

La loro formula è il sarcasmo, l’ironia pungente a tratti surreale, la ricerca assidua di terminologie e parole a tutti note ma da pochi usate, la valorizzazione della tradizione popolare, riveduta e corretta in chiave moderna.

Usano il giusto connubio tra video e audio, dando “uno stampo” riconoscibilissimo ad ogni lavoro. Hanno avuto la fortuna di diventare virali sul web impazzando letteralmente sui social. Molte delle frasi all'interno dei brani sono diventate "slogan" tra i giovanissimi e tutt'ora le loro pagine crescono di like in like. La forza motrice di tutto sono i testi, perché il cosentino, il calabrese, si rispecchia pienamente in quelle che sono le loro strofe.

Gli Zabatta saranno presenti con tutta la crew con Solfamì, Satomi, Jakky Di Nola e canteranno i grandi successi che li hanno resi famosi e seguiti non solo a Cosenza ma in tutta Italia anche grazie ai tanti passaggi radiofonici anche su Radio Deejay.