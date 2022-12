A Cosenza settimana dell’Innovazione tecnologica tra robotica e transizione digitale

Lunedì 12 a venerdì 16 dicembre l’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza organizza la prima edizione della Settimana dell'Innovazione Tecnologica.

Sette giorni di incontri e seminari per ampliare le opportunità didattiche e presentare le nuove prospettive occupazionali. Un appuntamento di grande importanza scientifica e tecnologica per i ragazzi delle scuole medie superiori, che punta a sostanziare la conoscenza specifica su argomenti che rivestono una importanza fondamentale per il mercato del lavoro e per le opportunità di crescita del territorio.

Lunedì 12 si terrà così la tavola rotonda che aprirà la settimana della conoscenza alla presenza di importanti docenti universitari, del provveditore agli studi, Loredana Giannicola, di esperti in fisica quantistica e robotica.

L’evento è rivolto anche ai ragazzini che il prossimo anno dovranno operare la scelta della scuola superiore. Un orientamento che offre una grande proposta formativa e che vuole anche essere ponte di unione e dì conoscenza didattica tra le scuole primarie e Il mondo universitario

IL PROGRAMMA

“Innovazione tecnologica, transizione digitale ed ecologica: opportunità didattiche e prospettive occupazionali” è dunque il titolo di questo primo appuntamento, che si terrà dalle 9 alle 11 nella conference room del plesso principale della scuola.

Introduce e coordina Laura Romanò, docente dell’ITI Monaco. Gli interventi sono affidati a Fiorangela D’Ippolito, Dirigente Scolastico ITI A. Monaco; Loredana Giannicola, Dirigente USR Calabria, Ambito Territoriale di Cosenza; Angela Costabile, Delegata del Rettore per l'Orientamento in Ingresso UNICAL; Agata Gueli, Dirigente DGEFID (Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale) del MIUR; Francesco Scarcello, Pro Rettore UNICAL; Renato Salvatore Marafioti, Presidente AICA; Luca Salatino, Dottorando in fisica quantistica, ex studente campione del mondo di Robotica 2014.