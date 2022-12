Sbanda con l’auto e colpisce un muro: soccorso automobilista a Catanzaro

Un brutto incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Catanzaro, lungo Viale Isonzo. Per motivi ancora in fase di accertamento, un uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo, andando a schiantarsi contro un muro che delimitata la carreggiata.

L'impatto sarebbe avvenuto a velocità sostenuta e non ha coinvolto altri veicoli. Il malcapitato, fortunatamente, è stato subito aiutato da altri automobilisti, che al contempo hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il malcapiato dalle lamiere.

Proprio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre la vittima, che immobilizzata su una barella ha ricevuto le prime cure. Successivamente il personale medico del 118 lo ha trasferito presso l'ospedale cittadino per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.