Covid, il Bollettino. Immacolata funestata da quattro vittime, 635 i nuovi positivi

Una giornata dell’Immacolata decisamente rattristata, sul fronte del monitoraggio del Covid 19, da altre quattro vittime per o con il virus decedute, nelle ultime 24 ore, a Cosenza (3) ed a Reggio Calabria (1). Un dato che, purtroppo, porta a 3140 il numero complessivo delle morti avvenute nella nostra regione da inizio della fase epidemica.

Per quanto riguarda gli altri valori riportati nel consueto bollettino ufficiale, si annotano quest’oggi 635 nuovi casi di positività: 188 nel cosentino, 186 nel catanzarese, 166 nel reggino, 47 nel crotonese e 45 nel vibonese, più tre provenienti da fuori regione.

I tamponi eseguiti tra ieri ed oggi sono 3427, i guariti 494, mentre gli attualmente positivi salgono di 137 unità arrivando ad un totale di 7938: di questi, 7784 (+144 nelle ultime 24 ore) sono in isolamento domiciliare, 147 (-8) assistiti in ospedale, 7 (+1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1788 (35 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1748 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 103781 (103385 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2380 (58 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2321 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 175651 (174270 guariti, 1381 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 303 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57664 (57393 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2813 (35 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2777 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 199382 (198499 guariti, 883 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 461 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 448 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51300 (51110 guariti, 190 deceduti).