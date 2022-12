Covid, con più tamponi balzo dei contagi (+742), aumentano anche i ricoveri (+6)

Aumenta il numero dei tamponi processati, ed aumenta anche il numero di nuovi casi da coronavirus scoperti. In Calabria infatti sono 742 i nuovi contagi, a fronte di 500 guariti: preoccupa anche il costante aumento dei ricoveri (+6), dato che si registrano oltre 160 persone ricoverate in tutta la regione.

Maggior numero di casi riscontrato nella provincia di Reggio Calabria (+250), seguita da Catanzaro (+231), Cosenza (+193), Crotone (+45) e Vibo Valentia (+19), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+4). Processati 3.699 tamponi, con un tasso di positività che raggiunge nuovamente il 20,06%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1811 (33 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1773 in isolamento domiciliare); casi chiusi 103572 (103176 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2257 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 175586 (174208 guariti, 1378 deceduti).

Crotone: casi attivi 280 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57640 (57369 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2819 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2780 in isolamento domiciliare); casi chiusi 199210 (198328 guariti, 882 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 442 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 429 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51274 (51084 guariti, 190 deceduti).