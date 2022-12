Obbligo di catene a bordo, la Prefettura di Cosenza intensifica i controlli

La Prefettura di Cosenza ha predisposto un'intensificazione dei controlli per verificare la presenza delle dotazioni antineve a bordo dei veicoli in transito lungo l'Autostrada del Mediterraneo. Lo rende noto il medesimo ente, a seguito di una riunione del Comitato Operativo di Viabilità svoltasi lo scorso 24 novembre.

A seguito dell'incontro, la Polizia Stradale di Frascineto - con l'ausilio dell'Anas - ha svolto una serie di controlli a campione presso l'area di servizio di Frascineto. Su 30 auto controllate è emerso come 5 non fossero in regola, motivo per il quale sono state invitate a lasciare l'autostrada e sanzionate.

Al fine di migliorare la sicurezza stradale a ridosso delle festività natalizie (ed in vista quindi di un aumento del traffico) tali controlli saranno intensificati.