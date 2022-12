Maltrattamenti in famiglia, finisce in manette un 55enne nel reggino

Un cinquantacinquenne di Reggio Calabria è stato arrestato, nei giorni scorsi, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, perpetrate a danno della moglie. È stata proprio quest'ultima a sporgere denuncia contro l'uomo, a seguito di una reazione violenta per la quale è dovuta intervenire la Polizia.

La donna infatti, colpita più volte dall'aggresso, aveva cercato riparo nella sua abitazione, attirando l'attenzione di un vicino che, compresa la gravità della situazione, ha subito chiamato il 113. Immediato l'intervento degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno potuto constatare l'entità dell'aggressione.

La vittima presentava diverse echimosi attorno al collo nonchè varie lesioni, motivo per il quale è stato allertato anche il 118. Dopo le cure mediche la donna ha formalmente denunciato l'uomo, che è stato così fermato ed arrestato per direttissima. Su di lui pende, per ora, un divieto di avvicinamento ed un divieto di ogni forma di comunicazione.