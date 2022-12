Impianto idraulico sanitario: dalla scelta del tecnico alla certificazione

In fase di ristrutturazione di una casa si potrebbe presentare la necessità di realizzare un nuovo impianto idraulico. Costruirlo e installarlo in maniera ottimale è molto importante per assicurare i più elevati standard di efficienza e fare in modo che numerose attività della vita di tutti i giorni possano essere svolte in sicurezza. Ovviamente, dopo che è stato installato, l’impianto idraulico deve anche essere sottoposto a manutenzione regolare, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti: ne abbiamo parlato con il team di sk-idraulicomilano.it.

Come si procede

Per la realizzazione di un impianto idraulico che funzioni in maniera ottimale è necessario prima di tutto impiegare unicamente materiali di qualità, tali da garantire un alto livello di resistenza e in grado di ricevere acqua calda e fredda. Nel caso in cui l’impianto non sia costruito nel modo giusto, sono molteplici i problemi che si potrebbero verificare: per esempio la pressione dell’acqua carente o non sufficiente, così che l’acqua calda fa fatica ad arrivare a tutti i rubinetti. Oppure potrebbe succede che le tubature si rovinino, dando vita a infiltrazioni con conseguenze sgradevoli come riduzione di pressione della caldaia, rumori o perdite di acqua. In molti casi i problemi possono essere dovuti alla presenza nelle tubature di incrostazioni di calcare; a volte, invece, la scelta di tubi non adeguati fa sì che essi con il passare del tempo si danneggino o si usurino, favorendo la comparsa di residui ferrosi.

La scelta del tecnico

La scelta di un idraulico esperto e competente riveste un ruolo di primo piano. Qualunque tipo di impianto, a partire dal momento della progettazione, va strutturato affinché sia in grado di soddisfare i criteri previsti dalle norme in vigore. Affinché il rispetto delle norme sia sempre assicurato, è opportuno che l’idraulico che si dedica alla realizzazione dell’impianto abbia una conoscenza completa delle norme stesse; inoltre egli deve essere abilitato alla dichiarazione di conformità.

Che cos’è la certificazione di un impianto idraulico

Quando si parla di certificazione di un impianto idraulico si fa riferimento al documento attraverso il quale l’impianto idraulico viene certificato come conforme alle norme in vigore a livello legislativo. C’è bisogno del certificato di conformità non solo nel momento in cui un nuovo impianto viene posato, ma anche se vengono effettuate delle modifiche all’impianto già esistente. A rilasciare questo documento è un tecnico, o idraulico, e lo scopo è quello di certificare che l’impianto idraulico risulta a norma. Tutto dipende dal Decreto ministeriale 37/2008, che è quello che disciplina la manutenzione, la realizzazione e la progettazione degli impianti.

Come ottenere il certificato di conformità

Fino ad ora abbiamo scoperto come si fa un impianto idraulico, e adesso è giunto il momento di capire qual è la procedura da seguire per ottenere il certificato di conformità. A questo scopo occorre possedere il progetto dell’impianto e avere una copia della visura camerale del tecnico che si è occupato della posa; c’è bisogno anche della lista dei materiali che sono stati impiegati. È compito dell’idraulico compilare e sottoscrivere i vari documenti che riguardano la costruzione dell’impianto. Qualora esso non sia certificato, sono previste dalla legge delle sanzioni che riguardano sia il committente che il professionista che si è occupato della realizzazione dell’opera. Questa è una delle ragioni per le quali è necessario rivolgersi unicamente a uno staff qualificato. Per altro, è indispensabile fare affidamento su professionisti certificati anche per altre tipologie di intervento, come per esempio la riparazione dello scaldabagno o la sua sostituzione, l’allaccio del lavello, la disotturazione degli scarichi e la riparazione di perdite di acqua.

