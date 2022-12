Crotone, eventi dell’8 dicembre: divieti di sosta e transito nel centro cittadino

Per disciplinare il transito veicolare e, in coerenza con i provvedimenti che si stanno adottando in materia di viabilità cittadina in occasione delle festività natalizie, il Comune ha disposto una serie di divieti.

In particolare, per la festa dell’Immacolata, prevista per l’8 dicembre, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ed il divieto di transito, dalle 7 e sino alle 23 dello stesso giorno, in via Generale Tellini, dall’incrocio con la II° traversa di via Reggio fino a piazza Lea Garofalo e su tutta piazza Lea Garofalo.

Sempre l’8 dicembre, per permettere lo svolgimento dell’evento “Via Mario Nicoletta in Festa”, soni sono stati disposti il divieto di sosta con rimozione coatta e quello di transito, dalle 7 alle 23, in via Mario Nicoletta nel tratto compreso tra via Claudio Crea e viale Regina Margherita, nella I° e II° traversa di via Mario Nicoletta, in via Louis Braille nel tratto compreso tra via Cutro e via Mario Nicoletta e in via Ruffo nel tratto compreso tra via Mario Nicoletta e la I° traversa di via Ruffo.