Tornano a salire i contagi di covid con più di mille casi. Un deceduto e nessun ricovero

Decisivo aumento dei casi di covid oggi in Calabria, il bollettino regionale sull'andamento del coronavirus torna a mostrare numeri estremamente alti. Sarebbero infatti 1.151 i nuovi contagi, a fronte di 962 guariti, con un tasso di positività che sale al 22,35%. Un nuovo decesso, anche se non si registrano nuovi ricoveri.

Maggior numero di casi nella provincia di Catanzaro (+360), seguita da Reggio Calabria (+347), Cosenza (+302), Crotone (+93) e Vibo Valentia (+44), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+5).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.748 (39 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.704 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 103.404 (103.008 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.320 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.263 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 175.330 (173.953 guariti, 1.377 deceduti).

Crotone: Casi attivi 270 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 264 in isolamento domiciliare); CASI chiusi 57.605 (57.334 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.571 (37 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.534 in isolamento domiciliare); CASI chiusi 199.208 (198.326 guariti, 882 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 462 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 51.235 (51.045 guariti, 190 deceduti).