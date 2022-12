Vende alcolici a minorenni, locale chiuso per la seconda volta

Gli agenti della Pasi, la Polizia Amministrativa di Cosenza, hanno notificato un decreto che impone la chiusura per quindici giorni ad un’attività commerciale dove nei giorni scorsi si era appurato avesse venduto alcolici a minorenni sotto i sedici anni.

Il locale, secondo quanto riferisce la stessa polizia, non è la prima volta che viene chiuso: in un precedente controllo era stato “bloccato” già per circa due settimane.

Nello scorso mese di novembre, dunque, gli agenti della Pasi e delle Volanti hanno accertato che il commerciante, nonostante la prima sospensione, abbia comunque continuato a vendere alcolici a minori.