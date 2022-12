Ao Pugliese-Ciaccio: le opere di pittori e scultori abbelliranno la Breast Unit

Un nutrito gruppo di artisti di arte pittorica-scultorea contemporanea e che operano sul territorio regionale e nazionale, sensibile all’attività svolta dal gruppo multidisciplinare della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ha voluto donare delle collezioni alla stessa struttura come segno di apprezzamento per l’attività svolta.

Si tratta degli artisti Apollonia, Lorenzo Bocca, Carmela Bueti, Rosanna Carlino, Livia Larussa, Alfredo Leonardo, Dorotea Li Causi, Francesco Jozzi, donato dalla collezione privata di Rosetta Gallo, Tea Mancuso, Fabio Mazzitelli, Eleonora Sala, Fabio Soda, Salvatore Scarpino, Maria Teresa Sorbara, Rosa Spina, Giovanna Vecchio e Rosanna Vetturini.

Le opere che rientrano nel progetto: “Arte in rosa: un dono per la vita” abbelliranno lo spazio rosa situato al secondo piano scala C del Presidio Pugliese, dedicato agli esami strumentali riguardanti le patologie della mammella.

L’iniziativa è partita da una proposta di donazione dell’artista Rosanna Carlino, che ha esposto le sue opere in personali organizzate anche a Milano e Parigi.

La Direzione Aziendale, nella persona del Commissario Straordinario, Francesco Procopio, ha accolto immediatamente la richiesta dell’artista e, grazie alla collaborazione di Teresa Mancuso, in arte Tea, curatrice d’arte, dipendente dell’Azienda Pugliese Ciaccio presso la Segreteria della Direzione Aziendale, ha realizzato una ricognizione nel mondo dell’arte figurativa regionale e nazionale con grande successo di adesione.

Giorno 12 dicembre alle 12,30 ci sarà così la consegna ufficiale delle opere con una esposizione permanente allestita nel corridoio dello spazio rosa al secondo piano scala C del Presidio.

Il Coordinatore clinico della Breast Unit, Francesco Abbonante, a nome di tutta la prestigiosa equipe che coordina, ha ringraziato gli artisti, il Commissario Procopio e tutta la Direzione Aziendale, Tea Mancuso, con un “abbraccio particolare” a Rosanna Carlino che ha dato avvio all’iniziativa.