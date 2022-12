Celebrata la giornata mondiale del volontariato

Oggi è la Giornata Mondiale del Volontariato. E' necessario rivolgere un pensiero a tutti i volontari che, quotidianamente, sono impegnati al servizio degli altri.

Fra questi vi sono i tanti volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia, della Caritas, del Banco Alimentare, del Servizio Civile, della Protezione Civile, del Terzo Settore, dell'UNITALSI, dell'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), del CSV (Centro Servizi di Volontariato), dell'A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato), dell'Associazione Carabinieri e di altre Associazioni di volontariato operanti in Calabria, oltre nella Provincia di Cosenza e nell'intera Sibaritide, ed anche su tutto il territorio nazionale.

La loro opera è di fondamentale importanza per tutte quelle categorie svantaggiate, per i disabili, per i poveri, per gli ammalati, per le famiglie disagiate e per altre categorie. Prezioso, tra l'altro, il loro operato durante la pandemia in cui sono stati in prima linea a sostegno della popolazione. Onore e merito, dunque, a tutti i volontari che, ad ogni modo, rappresentano un valore aggiunto della nostra società.