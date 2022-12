Covid, bollettino “alleggerito” dal calo del lunedì: tasso di positività scende al 15,21%

Con solo 1.815 tamponi processati nelle ultime 24 ore, il bollettino regionale sull'andamento del coronavirus torna a mostrare numeri estremamente bassi. Sarebbero infatti "solo" 276 i nuoci contagi, a fronte di 161 guariti, con un tasso di positività sceso al 15,21%. Nessun decesso, anche se si registra un aumento dei ricoveri (+7).

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+120), seguita da Reggio Calabria (+87), Catanzaro (+53), Vibo Valentia (+10) e Crotone (+3), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+3).

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1716 (39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1674 in isolamento domiciliare); casi chiusi 103076 (102680 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2369 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2311 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174979 (173602 guariti, 1377 deceduti).

Crotone: casi attivi 216 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57566 (57295 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2377 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2339 in isolamento domiciliare); casi chiusi 199055 (198174 guariti, 881 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 506 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 495 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51147 (50957 guariti, 190 deceduti).