Cosenza, crolla parte del controsoffito nel Comune: nessun ferito

Un pannello della controsoffittatura in cartongesso è precipitato sui banchi dell'aula consiliare del Comune di Cosenza. Il tutto si è verificato questa mattina, fortunatamente in un orario in cui nessuno era presente all'interno della sala. Il pannello è caduto sui banchi della maggioranza, senza provocare ulteriori danni.

Nella stessa sala era in programma una riunione della commissione urbanistica, ora spostata in altro luogo. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare la stabilità della controsoffittatura e per valutare la sicurezza dell'aula.