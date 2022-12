Calcio, Promozione. Poker della Vigor Lamezia a Palmi: dedica speciale a mister Coclite

Poker della Vigor Lamezia a Palmi. Passati in svantaggio grande reazione dei biancoverdi che, dopo un inizio titubante, prendono le misure all'avversario e ribaltano e mettono al sicuro il risultato già nei primi quarantacinque minuti.

Nella seconda frazione di gioco gli uomini di Saladino amministrano e allungano con un gran gol di Bernardi. Importante prestazione dei Lametini che, proprio su un campo che lo scorso anno non ha mai portato bene, conquistano il primo posto in classifica. La vittoria biancoverde è dedicata a Mister Antonello Coclite, prematuramente scomparso ieri.

IL PRIMO TEMPO

Al 9’ intervento di De Fazio in area, per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto si presenta Fiorino, traversa piena e palla che torna in campo. Al 13’ Militano si invola sulla fascia, supera Scalise e batte Mercuri. Al 18’ direttamente da calcio d’angolo Costanzo, grande intervento di Licastro.

Al 25’ tentativo dal limite di SIlvagni, alto. Al 35’ punizione dalla destra di capitan Foderaro, scivolata sotto porta di De Fazio che batte Licastro. Al 37’ dal fondo Percia Montani la mette al centro, Foderaro G. supera avversario e portiere.

Al 42’ tentativo di Foderaro G. di poco alto. Al 43’ discesa sulla fascia di Bernardi, che serve in area Percia Montani, sulla cui conclusione Licastro compie un vero e proprio miracolo deviando in angolo. Corner battuto da Foderaro M, liscia la difesa ospite, sotto porta Gallo realizza il gol del 3-1.

IL SECONDO TEMPO

All’ 8’recupera palla a centrocampo Silvagni, allarga per Percia Montani che la mette al centro per Foderaro G. che solo in area non impatta bene la palla e spreca. Al 12’ respinta della difesa, conclusione al volo di Bernardi dalla distanza, sotto la traversa, dove Licastro non può arrivare.

Al 16’ rasoterra dalla destra di Bernardi di poco a lato. Al 31’ tiro di Infusino, troppo centrale, Mercuri respinge senza problemi. Al 32’ Bernardi a tu per tu con Licastro si fa chiudere lo specchio della porta, la palla arriva a Covello che conclude troppo debolmente e la difesa neroverde allontana.

Al 41’ Gullo solo in area conclude a botta sicura, respinge la difesa ospite, sulla ribattuta ci prova Covello, salva Licastro. Al 43’ conclusione al volo di Foderaro G., a lato. Al 46’ telefonata di Foderaro G., blocca Licastro. Al 48’ corner neroverde, deviazione di Bargas, traversa piena. Al 49’ miracolo di Licastro prima sulla conclusione Foderaro G e poi sul colpo di testa di Gullo.

IL TABELLINO

PALMESE: Licastro, Arcuri (03), Barbera (14’st Bargas), Sapone (28’st Lavecchia), Misale, Tappa, Villalear, (10'st Intusino) Giorgi (04) (10'st Artuso 03), Fiorino, Militano (31'st Pititto) Leonello (03). A disp. Orlando F. (05), Orlando S., Lavecchia, , Iluminato (05), Giovinazzi, All. Crucitti

VIGOR LAMEZIA: Mercuri, Scalise 06 (43’st Curcio), Costanzo (04), Calomino (40’st Giampà), Gallo, De Fazio, Foderaro M., Silvagni (05) (19’st Covello (04), Foderaro G., Percia Montani (25’st Gullo), Bernardi (43’st’Michenzi). A disp: Brasesco, , Salerno, Arzente (04), Cristaudo (03). All. Saladino

Arbitro: Enrico Pasqua di Vibo Valentia. Assistenti: Angelo Celestino e Simone Chindamo di Reggio Calabria

Reti: 13’pt Militano, 35’pt De Fazio, 37’pt Foderaro G., 45’ pt Gallo, 12’st Bernardi

Note: Ammoniti: De Fazio, Bernardi, Misale, Percia Montani, Giampà

Angoli: 6- 6 Rec. 1’pt – 4’st