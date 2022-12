Covid, il Bollettino. Tasso di positività oltre il 21%, ancora due vittime

Con un altri 618 casi di covid accertati in Calabria su 2906 tamponi eseguiti, sale quest’oggi a poco più del 21% il tasso di positività nella nostra regione dove, sempre quest’oggi, si devono purtroppo ed ancora segnalare altre due vittime (nel reggino) per o con il virus.

Sono i dati che emergono, in questa domenica 4 dicembre, dal consueto bollettino ufficiale. I contagi maggiori, nelle 24 ore appena trascorse, si sono avuti nel reggino, esattamene 201; seguono il catanzarese, 182; il cosentino, 164; il vibonese, 70 ed il crotonese, 1.

Mentre sale di altri 335 il numero dei pazienti guariti dal Covid19, gli attualmente positivi sono ad oggi 7257 (+281 da ieri), dei quali 7108 (+281) in isolamento domiciliare; 144 (+1) ricoverati in ospedale; 5 (-1) assistiti nelle terapie intensive (4 nel catanzarese e uno nel reggino).

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1708 (35 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1669 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 103031 (102635 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2252 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2195 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 174976 (173599 guariti, 1377 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 253 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57526 (57255 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2349 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2312 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 198996 (198115 guariti, 881 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51133 (50943 guariti, 190 deceduti).