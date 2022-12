Violento incidente sulla Statale 18: due feriti gravi, interviene l’elisoccorso

Un violento scontro tra due autovetture che procedevano in direzione opposta si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 18, tra Vibo Valentia e la frazione di Vena. Un impatto a velocità sostenuta avvenuto nei pressi di alcune attività commerciali, e che è stato subito segnalato alle forze dell'ordine ed al personale medico.

Dopo un primo intervento del 118 sul posto i sanitari hanno reputato necessario allertare l'elisoccorso, per trasferire d'urgenza i due malcapitati in ospedale. Per uno di loro, intrappolato nelle lamiere, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Notevoli i rallentamenti alla circolazione.