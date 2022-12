Maltempo, con la pioggia esonda il Tacina: soccorse famiglie intrappolate dall’acqua

Emergono ulteriori dettagli sul maltempo che questa notte ha interessato le provincie di Crotone e di Catanzaro. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'esondazione del fiume Tacina, carico di acqua e fango sceso a valle dai numerosi affluenti come quello di Roccabernarda, che ha provocato danni nel medesimo centro (LEGGI).

Particolarmente delicata la situazione in diverse località bagnate dal corso d'acqua, in particolare a Steccato di Cutro ed in località Votapozzo, entrambe nel crotonese. Necessario l'utilizzo del gommone per raggiungere alcune famiglie rimaste intrappolate nelle rispettive abitazioni a causa dell'acqua alta.

Anche in questo caso, fortunatamente, nessuno sarebbe rimasto ferito, al netto del grosso spavento per l'accaduto. Numerose le auto distrutte e trascinate dalla corrente, mentre non si contano, al momento, gli scantinati ed i piani bassi ancora sommersi dall'acqua.