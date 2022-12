Maltempo nel crotonese, danni anche nell’entroterra: fiume di fango a Roccabernarda

Non solo la costa jonica, ma anche i comuni nell'entroterra crotonese sono stati interessati da forti precipitazioni. Particolarmente delicata la situazione a Roccabernarda, dove nella notte un affluente del fiume Tacina è riuscito a danneggiare gli argini in cemento, allagando parte di Via Stadio e vie limitrofe.

La forza dell'acqua ha provocato non pochi disagi. Al momento sono in corso i lavori di ripristino delle arterie stradali, grazie all'intervento di diverse ditte del posto che, volontariamente, hanno iniziato a rimuovere il fango dalle strade. L'amministrazione comunale invita i cittadini ad evitare spostamenti inutili, e a non utilizzare la strada provinciale sulla quale graverebbe un imminente pericolo di frana. Segnalata, inoltre, una rottura alla principale condotta idrica.

Uno smottamento invece ha già interessato un'altra strada provinciale, quella che collega Altilia e Santa Severina. Al momento la strada è chiusa al transito e sono in corso le operazioni necessarie per ripulirla e metterla in sicurezza.