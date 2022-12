Maltempo, tragedia sfiorata a Reggio Calabria: cede lampione e colpisce auto in transito

Anche nel reggino si registrano disagi e danni causati dal forte maltempo che questa notte ha imperversato lungo tutta la fascia jonica. In particolare a Reggio Calabria si è sfiorata una tragedia, dopo che un lampione è caduto sulla carreggiata colpendo in pieno un'auto in transito.

È accaduto nel quartiere di Botteghelle, dove il forte vento - che ha superato i 90 chilometri orari sin dal pomeriggio - ha fatto cedere un palo della pubblica illuminazione. Questo si è riversato in strada colpendo in pieno l'auto guidata da un uomo del posto.

Immediata la richiesta di soccorso al 118, giunto celermente sul posto per accertarsi delle condizioni del malcapitato. Fortunatamente questo è stato ferito solo al braccio, nel quale si sono conficcati numerosi frammenti di vetro. Dopo una prima serie di cure sul posto, è stato trasferito ugualmente in ospedale per maggiori cure.