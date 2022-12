Antonimina, ritrovati due fungaioli dispersi: stanno bene

Due fungaioli dispersi sullo Zomaro sono stati rintracciati e soccorsi nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte. Una ricerca proseguita senza sosta nonostante le proibitive condizioni metereologiche, e che ha visto impegnati i tecnici della Stazione Alpina "Aspromonte" e della Stazione Speleo-Calabria.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri ed alla Polizia Metropolitana di Reggio Calabria. Entrambi i soggetti, seppur provati, sono risulati essere in buone condizioni di salute. Gli stessi erano riusciti a contattare i Carabinieri - attorno alle 15:15 - comunicando di essersi persi e di non riuscire a trovare una strada per tornare a casa.