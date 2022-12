Anziana investita a Catona, automobilista si presenta alla Polizia Locale

Si è presentato spontaneamente alla Polizia Locale il conducente della vettura che ieri sera ha investito un’anziana 84enne su via Nazionale, nel quartiere Catona di Reggio Calabria (QUI).

Dopo l’incidente gli agenti della municipale hanno acquisito le immagini dei diversi impianti di videosorveglianza presenti nella zona mettendosi alla ricerca dell’auto pirata e dicendosi certi di poter risalire all’automobilista che ha investito l’anziana e senza fermarsi per prestare soccorso.

I poliziotti, che per tutta la mattina di oggi hanno anche setacciato la frazione nord della città, proprio dalle riprese delle telecamere avevano individuando infatti la marca e tipo del veicolo.

E forse la consapevolezza di una imminente identificazione potrebbe aver indotto il proprietario del mezzo a spingere l'investitore, un 79enne reggino, a presentarsi al Comando della Polizia Locale, fornendo la sua versione dei fatti.

L’ispezione del mezzo ha fatto emergere dei danni ritenuti compatibili con l’incidente. Per l’automobilista è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida ed è stato denunciato in stato di libertà per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali.

L’anziana 84enne attualmente è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.