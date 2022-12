Spazi outdoor: il fascino senza tempo di una pergola in giardino

Possedere un giardino è una vera fortuna, e impreziosirlo con qualche elemento decorativo è la soluzione migliore per trasformarlo in un luogo accogliente, confortevole ed elegante, dove trascorrere il tempo in tutto relax.

Immancabile anche in un piccolo giardino, la pergola è un ambiente del tutto abitabile e vivibile, adatta per realizzare un giardino d’inverno, un piccolo salotto per il relax e la conversazione, un angolo intimo e riservato dove trascorrere la serata. In base alle dimensioni del giardino e alla disposizione della casa, la pergola può essere autoportante o addossata alla parete, in quest’ultimo caso è utile anche per proteggere la porta di ingresso verso il giardino.

Installando una pergola in giardino si potrà quindi creare un ambiente elegante e funzionale che andrà ad aggiungere valore all’intero immobile con una struttura realizzata con la massima accuratezza.

Per disporre di una soluzione della migliore qualità, il consiglio è di guardare alle pergole personalizzabili di AKENA, che permettono di soddisfare ogni tipo di necessità dal punto di vista dell’estetica, del design e della funzionalità.



Scegliere la pergola ideale per il proprio spazio verde

In passato per la realizzazione di una pergola si utilizzava spesso il legno, tuttavia al giorno d’oggi sia per ragioni estetiche che di praticità, il materiale ideale per la struttura portante è l’alluminio, mentre la copertura può essere realizzata con metodi differenti.

Oggi si ricorre spesso alle lamelle orientabili, soprattutto per le pergole bioclimatiche, il cui tetto può chiudersi completamente e proteggere lo spazio sottostante dalla pioggia: una soluzione ideale per creare uno spazio abitabile e confortevole indipendentemente dal clima esterno.

Un’alternativa può arrivare da una copertura fissa in policarbonato, che protegge lo spazio interno della pergola dalla pioggia ma, essendo trasparente, permette il passaggio della luce e crea un ambiente accogliente e piacevole.

Molti preferiscono le pergole con copertura formata da teli avvolgibili: si tratta di una soluzione versatile e dai costi contenuti, tuttavia occorre valutare con attenzione il clima locale, poiché nelle regioni dove il vento è molto forte potrebbe non rivelarsi una buona soluzione.



Arricchire la pergola con qualche accessorio in più

Per rendere più confortevole una pergola addossata alla parete, si può pensare di chiuderla anche sui due lati: in questo modo si ottiene una sorta di ampliamento dello spazio abitabile, ideale per creare un raffinato salotto dove ricevere gli ospiti, da completare con un impianto di illuminazione al led.

La pergola bioclimatica rappresenta oggi il massimo in fatto di comfort e funzionalità, le lamelle orientabili e regolabili permettono di proteggersi dalla luce solare troppo forte, dal vento e dalla pioggia.

La regolazione può avvenire manualmente, oppure mediante un sistema di automazione, in questo caso è possibile installare appositi sensori che, in caso di variazioni climatiche, mettono in funzione l’impianto. Una pergola bioclimatica ha un costo piuttosto alto, ma consente di usufruire sempre del proprio spazio esterno.



Pergola autoportante oppure addossata?

Come si è visto, la principale distinzione tra i modelli di pergola riguarda la struttura e il relativo posizionamento. Le pergole addossate sono adatte laddove sia presente un ampio spazio di fronte all’ingresso di casa, e una parete parzialmente libera, creando un pre-ingresso molto raffinato.

La pergola autoportante può essere collocata ovunque vi sia spazio, andando a costituire un piacevole elemento decorativo per il giardino.