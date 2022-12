Covid, contagi in risalita: 702 nuovi casi e 16 ricoveri in Calabria

Aumentano i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica un balzo in avanti per i nuovi casi, dopo giorni di relativa quiete e stabilità. Sono infatti 702 i nuovi casi riscontrati, a fronte di "soli" 435 guariti, e pesano anche 16 nuovi ricoveri e 2 decessi.

Il maggior numero di casi è stato rilevato nella provincia di Reggio Calabria (+218), seguita da Cosenza (+208), Catanzaro (+196), Vibo Valentia (+43) e Crotone (+35), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati 3.402 tamponi, con un tasso di positività che sale al 20,63%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1679 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1642 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102878 (102482 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2090 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2032 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174974 (173597 guariti, 1377 deceduti).

Crotone: casi attivi 257 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57521 (57250 guariti, 271 deceduti.

Reggio Calabria: casi attivi 2301 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2263 in isolamento domiciliare); casi chiusi 198843 (197964 guariti, 879 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 462 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51111 (50921 guariti, 190 deceduti).