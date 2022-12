Sicurezza. Settimana di controlli in tutto il cosentino, il bilancio delle attività

Nella settimana che si sta concludendo, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della provincia varie operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando, 24 ore su 24, 150 equipaggi delle Volanti, 110 della Polizia Stradale, 26 del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e Unità cinofile della Polizia di Stato.

L’attività ha previsto 117 posti di controllo in tutta la provincia, nel corso dei quali sono state identificate oltre 1595 persone e controllati oltre 961 veicoli; da qui sono conseguite 258 infrazioni al Codice della Strada, con 5 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 13 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati anche 15 controlli amministrativi in esercizi commerciali.

Consistente l’attività della Squadra Mobile e della Squadra Volante con la denuncia a piede libero di 13 persone per reati come la detenzione e spaccio di stupefacenti, la illecita detenzione di armi da sparo e da taglio, guida in stato di ebrezza, danneggiamento aggravato; sequestrate anche modiche quantità di cocaina e marijuana.

In particolare, la Mobile, con l’ausilio del personale del Commissariato di Castrovillari, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria e Unità cinofile, ha effettuato diverse perquisizioni nei confronti di soggetti già attenzionati dagli investigatori.

La Volante ha inoltre deferito in stato di libertà una persona per maltrattamenti in famiglia e lesioni segnalandola all’Autorità Amministrativa per detenzione di stupefacente ad uso personale.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, sono stati intensificati i servizi mirati al contrasto dei “parcheggiatori abusivi”, per garantire la libera fruizione delle aree urbane. In questo ambito due soggetti sono stati denunciati e per loro è stato anche proposto l’ordine di allontanamento ai fini dell’applicazione del Daspo urbano.

Nel pomeriggio dell’1 dicembre, nelle zone centrali e periferiche della città sono stati eseguiti diversi posti di controllo e perquisizioni locali e personali in via degli Stadi e presso il Villaggio ROM.

In questo contesto sono state ritrovate 1,39 tonnellate di rame, di provenienza illecita, all’interno di un parcheggio privato e 75 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, nascoste all’interno di una corte condominiale. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro; una persona è stata denunciata per ricettazione.

Nell’ambito delle indagini finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita si ritenga vivano di attività delittuose, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche.

In quest’ottica il Questore ha adottato due provvedimenti di Avviso orale, che si aggiungono ai 196 avvisati precedentemente dall’inizio dell’anno in corso; firmata anche una proposta della Sorveglianza Speciale che si somma alle 12 già inviate dall’inizio dell’anno al Tribunale delle Misure di Prevenzione di Catanzaro; e due fogli di via obbligatori che si aggiungono ai 31 già emessi nel corso del 2022.

Inoltre, per quanto riguarda le misure di prevenzioni atipiche, è stato emesso e notificato un Daspo sportivo, che si somma ai 14 già emessi dall’inizio dell’anno nei confronti di altrettanti soggetti che, nel corso di manifestazioni sportive, si sono resi responsabili di episodi di violenze e minacce.

A seguito di tre richieste di ammonimento per atti persecutori presentate da altrettante persone all’Ufficio Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine, il Questore di Cosenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ha emesso i provvedimenti nei confronti di altrettanti presunti stalker, che si aggiungono ai 23 già adottati dall’inizio dell’anno.

L’Ufficio Immigrazione ha provveduto alla notifica del decreto di espulsione dal territorio nazionale a tre cittadini stranieri, mentre il commissariato di Paola ha effettuato dei controlli amministrativi presso degli Internet Point denunciando il titolare di un esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Il Commissariato Corigliano-Rossano ha effettuato dei servizi di prevenzione contro lo spaccio dinanzi alle scuole ed ha proceduto ad ispezionare esternamente ed internamente due Istituti di istruzione secondaria superiore dove il fiuto del cane “antidroga” ha permesso di rinvenire degli involucri contenenti delle modiche quantità di marjuana e hashish.

L’attività è stata effettuata anche nei pressi della stazione ferroviaria della stessa città dove, all’interno di un bar, sono state ritrovate dall’Unità cinofila e poi sequestrate altre dosi di marijuana. Sanzioni amministrative sono state elevate nei confronti del titolare del locale.

Altri due individui sono stati denunciati a piede libero per un furto aggravato in concorso avvenuto all’interno del Centro Commerciale “I Portali”, dove sono stati asportati dagli scaffali degli alcolici per un valore di 700 euro.

Inoltre, in occasione dell’incontro di calcio Rossanese-Montalto, il Commissariato di Corigliano-Rossano ha denunciato in stato di libertà una persona che nel corso della partita aveva lanciato dei petardi nel campo.

Nella mattinata di oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, alcuni giovani disabili hanno fatto visita in Questura accompagnati dal Presidente dell’Associazione Arcifisa OdV.

I “ragazzi speciali” hanno incontrato il Questore, l’artificiere della Polizia, gli specialisti della Polizia Scientifica, gli istruttori di tecniche operative, il Dirigente ed equipaggi della Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale. Al termine sono stati offerti dei gadget della Polizia di Stato.

In piazza 11 Settembre si svolgerà invece l’evento “Diamo voce alla solidarietà” a cura del CSV Cosenza, associazione centri di servizio per il volontariato e Caritas italiana, al quale sarà presente il Camper della Polizia di Stato con un’equipe multidisciplinare specializzata, per fornire informazioni all’utenza.