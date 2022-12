Investe anziana e non si ferma, pirata della strada ricercato dalla polizia locale

Ha investito un pedone per poi andare via senza prestare soccorso. È accaduto ieri sera a Reggio Calabria, in via Nazionale della frazione di Catona, dove ad avere la peggio è stata una donna anziana.

La Polizia locale della città dello Stretto sta ora esaminando le diverse telecamere di videsorveglianza presenti in zona e fa sapere di essere già sulle tracce del fuggitivo e che il veicolo investitore è in corso di identificazione.

La stessa polizia evidenzia che se il conducente del mezzo si presentasse spontaneamente al comando di Viale Aldo Moro, entro 24 ore dall’accaduto, potrebbe alleggerire di molto la propria posizione nei confronti della giustizia.