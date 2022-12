Maltempo, allerta gialla in Calabria: previste ancora piogge e mareggiate

Non si allenta la morsa del maltempo sull'Italia. Dopo l'ultima perturbazione di novembre ecco che si passa velocemente alla prima perturbazione del mese di dicembre, che ha portato la Protezione Civile a diffondere un'allerta meteo che coinvolge 9 regioni.

Ad essere interessato è l'intero centro-sud, che a partire dalla tarda serata di oggi - 2 dicembre - sarà interessato progressivamente da piogge e mareggiate. Per tali motivi è stata decisa un'allerta gialla per Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda la nostra regione, il maltempo dovrebbe riguardare prevalentemente la fascia ionica meridionale.