Via Walt Disney a Corigliano-Rossano

La Calabria festeggia ancora e di nuovo grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione di ieri, 1° dicembre - come riportato da Agipronews - è stato realizzato un “5” da poco più di 38 mila euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Walt Disney a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.