Cciaa Catanzaro-Crotone-Vibo: varata dal Consiglio la giunta. Falbo: “di grande livello”

Prosegue il percorso per consolidare la governance della nuova Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Il Consiglio camerale, nell’adunanza tenuta ieri nella sede catanzarese dell’Ente, ha varato la nuova Giunta con piena convergenza sulla individuazione dei suoi componenti.

L’elezione si è svolta, infatti in un clima sereno e di evidente corrispondenza di intenti dei membri del Consiglio sull’assetto da dare al nuovo esecutivo, che risulta, dunque, così composto: Emilia Noce, Crotone, in rappresentanza del settore Commercio; da Catanzaro, Saverio Nisticò, Industria, e Fabio Borrello, Agricoltura; da Vibo Valentia, Antonino Cugliari, Artigianato e Rosalinda Romano, Altri settori.

Entra così nel vivo l’attività dell’Ente camerale, che da poco costituito, via via, e in tempi rapidi, si completa nei suoi organismi istituzionali per svolgere utilmente la sua funzione istituzionale a beneficio di imprese e territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Ente Pietro Falbo per quella che ha definito come una “Giunta di alto livello, di indubbio spessore culturale, di evidente rappresentatività”.

“Siamo certi - ha sottolineato il Presidente - che con queste premesse, che saranno elementi istituzionali forti e strutturali, la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia saprà dare al suo territorio unitariamente inteso, risposte certe e funzionali alle sue esigenze di innovazione e competitività, mettendo a sistema eccellenza e meritocrazia nonché rafforzando la rete territoriale del confronto e delle alleanze per ottimizzare risorse ed energie in ragione di uno sviluppo reale e sostenibile.”

Nel segno della massima operatività, Falbo ha, quindi, provveduto a convocare le prime riunioni dell’esecutivo, calendarizzandole a breve, già nel mese in corso.