Crotone. Mustapha El Aoudi è cittadino italiano, lo ha deciso il Cdm

Dopo circa trent’anni dal suo arrivo in Italia (era il lontano 1990), Mustapha El Aoudi, 44enne venditore ambulante di origini marocchine, è finalmente cittadino italiano.

Lo ha stabilito ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, per meriti speciali, ovvero “in considerazione dell’atto eroico di cui si è reso protagonista, intervenendo in difesa di una dottoressa, aggredita all’esterno dell’ospedale presso il quale prestava servizio, consentendo l’arresto dell’aggressore”.

El Aoudi, nel dicembre del 2018, soccorse infatti la dottoressa Maria Carmela Nuccia Calindro, allora medico di medicina interna nel nosocomio San Giovanni di Dio di Crotone. Un uomo la attese all’esterno e la accoltellò. Mustapha, che gestisce una bancarella posizionata proprio a fianco del cancello dell’ospedale non esitò a lanciarci contro l’aggressore bloccandolo (QUI).

Per questo gesto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha anche conferito l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana riservata appunto a quei cittadini che si sono distinti per atti di eroismo (QUI), per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità.

A Mustapha fu consegnato, come si leggeva nella motivazione, “per il coraggio e l'altruismo con cui, a proprio rischio, è intervenuto in difesa di una donna violentemente aggredita”