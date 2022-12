Scovati cospicui quantitativi di rame illecito e cocaina nel cosentino

1,3 tonnellate di rame di provenienza illecita all'interno di un parcheggio privato e 75 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, nascoste all'interno di un cortile condominiale, sono state sono state rinvenute nel cosentino oggi pomeriggio 1 dicembre. La Polizia di Stato, nel corso di mirati controlli del territorio - disposti nelle zone centrali e periferiche della città di Cosenza dal Questore dr. Michele Maria Spina - ha eseguito diverse ispezioni e perquisizioni in via degli Stadi e presso il Villaggio Rom.

Tutto il materiale scovato è stato posto sotto sequestro a disposizione dell' Autorità Giudiziaria, mentre una persona è stata denunciata per ricettazione.

Il Questore fa sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.