Scendono lievemente i casi di covid (+533), a fronte di 513 guariti. Un decesso e nessun ricovero

Calano i casi di covid oggi in Calabria. L'odierno bollettino infatti, conta +533 contagi, rispetto ai più di mille di ieri, a fronte di 513 guariti. Diminuisce il numero dei decessi (+1) mentre diminuiscono i ricoveri (-3) . Processati 3.453 tamponi con un tasso di positività al 15,44%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.607 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.579 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 102.564 (102.168 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.152 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.088 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 174.544 (173.169 guariti, 1.375 deceduti).

Crotone: Casi attivi 255 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.468 (57.197 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.203 (33 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.168 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 198.534 (197.657 guariti, 877 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 477 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 51.022 (50.832 guariti, 190 deceduti).