Akrea: contratti firmati per tredici ex lavoratori dell’Akros

Il Cda di Akrea

Sono stati siglati stamattina nella sede dell’Akrea di Crotone i 13 contratti a tempo indeterminato degli ex lavoratori dell’Akros, che da domani mattina rientreranno nell’organico della società in house del comune pitagorico.

Alla firma erano presenti, oltre che i lavoratori, il presidente dell’azienda, Antonio Bevilacqua, insieme al Cda della società, ed i rappresentanti sindacali Francesco Aprigliano della Cisl e Fabio Tomaino per la Uil.

In precedenza gli ex Akros erano impegnati in Akrea, ma non ancora stabilizzati. Con il loro ingresso nella società a tempo pieno, insieme all’apertura delle gare per i mezzi in dotazione per la raccolta differenziata, i cui esiti saranno resi noti nei prossimi giorni, si apre una nuova fase per il settore rifiuti in città.

Da gennaio, infatti, dovrebbe partire la raccolta differenziata in tutto il territorio comunale, mentre adesso è limitata solo ad alcuni quartieri, con l’obiettivo nel breve di raggiungere percentuali significative.

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti sindacali per l’accordo, siglato nel lontano 2016 e che oggi si è concretizzato con la firma dei contratti da parte degli ex 13 Akros.