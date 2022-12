Accusato di rapina e tentato omicidio fugge in Grecia: arrestato 32enne

È finita ad Atene la lunga fuga di un trentaduenne di nazionalità georgiana, ritenuto tra i responsabili di una violenta rapina con tentato omicidio avvenuta il 16 maggio del 2021 a Montebello Jonico, nel reggino. L'uomo infatti è stato identificato dalla Astynomia - la polizia ellenica - a seguito di un mandato di arresto europeo.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe introdotto - assieme a dei complici non ancora identificati - nell'abitazione di una famiglia residente nella frazione di Fossano, riuscendo ad immobilizzare marito e moglie con degli oggetti di fortuna. Nel corso della rapina le vittima sarebbero state ripetutamente colpite e vessate, al punto da riportare gravi contusioni e ferite.

Ad avere la peggio l'uomo, un cinquantanovenne del posto, colpito da due fendenti di coltello fortunatamente non fatali. I malviventi - che nella furia di mettere a soqquadro l'abitazione avrebbero provocato delle lesioni anche ad un neonato - sono così riusciti a trafugare oro, denaro contante e gioielli.

L'auto della fuga è stata successivamente rinvenuta dai Carabinieri del comando provinciale reggino in una zona sperduta di località Sant'Elia: li probabilmente il gruppo lasciò un'altro mezzo, utilizzato per la fuga fin fuori dall'Italia. Un tentativo di depistaggio che però, a distanza di poco più di un anno dai fatti, non è servito.

L'attività investigativa degli agenti, supportata anche dalle vive testimonianze delle vittime, ha permesso di riconoscere almeno uno dei latitanti, identificato poi dalla gendarmeria ellenica grazie al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Sul trentaduenne grava un mandato di arresto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, considerata la pericolosità sociale dell'individuo.