Mountain Bike. Il Trofeo Città di Belvedere verso il gran finale del Mediterraneo Cross

Ai blocchi di partenza il Trofeo Città di Belvedere Marittimo con tutta la volontà da parte dell’Asd Belvedere-Ciclone di assicurare la miglior riuscita di questa settima edizione.

Sarà proprio la vivacità e la passione dei dirigenti del sodalizio fuoristrada calabrese ad essere il comune denominatore di questo appuntamento programmato per domenica 4 dicembre a Belvedere Marittimo come epilogo di tutto il Mediterraneo Cross con annesse premiazioni finali, oltre all’assegnazione delle maglie di campione regionale FCI Calabria per agonisti e amatori.

Il percorso ricalca le passate edizioni e si sviluppa su un tracciato di 2,5 chilometri nell’ormai nota arena del cross in località Calabaia con ostacoli artificiali, una salita e un piccolo single track a ridosso della spiaggia.

“In questi giorni stiamo eseguendo gli ultimi ritocchi sul percorso e per il quale ringraziamo il signor Clemente Avventuriera per la disponibilità del terreno adibito a campo gara. Un grazie anche a Sergio Valente per la cortese ospitalità presso il Porticciolo-Approdo Turistico che accoglierà il ritrovo pre-gara dei partecipanti e le premiazioni finali” ha spiegato Filippo Gaglianone a nome di tutto il comitato organizzatore.

“Puntiamo a superare i 200 iscritti e - ha aggiunto - abbiamo avuto già alcune adesioni dalla Sicilia, dall'Umbria e anche dall’Emilia Romagna. La nostra manifestazione tende esclusivamente a valorizzare la nostra attività per il fuoristrada e verso i giovani con tanti sacrifici sulle spalle. Per questo sono riconoscente verso gli sponsor ufficiali … senza dimenticare l’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo che ci supporta al nostro fianco”

Il programma generale della quarta ed ultima prova del Mediterraneo Cross prevede il ritrovo alle 8 presso il Porticciolo-Approdo Turistico e quattro fasce di partenza: la prima alle 10:00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti e allievi (30 minuti), la terza alle 11:10 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 12:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).