Continua il maltempo, temperature in picchiata ed in montagna la Calabria s’imbianca

Come era stato largamente anticipato il maltempo ha avvolto la Calabria (QUI), dallo Jonio dal Tirreno, portando con sé piogge intense, vento decisamente forte ma, soprattutto facendo calare bruscamente le temperature un po’ dappertutto nella regione, per ovviamente ancor più nell’entroterra e in montagna.

Colonnine in picchiata che hanno raggiunto la soglia dello zero nella Sila, dove la neve è caduta copiosa nella notte ma anche nella mattinata di oggi: imbiancate così le località turistiche di Lorica e Camigliatello, sulla Sila Cosentina, così come Villaggio Palumbo, nel crotonese, e le vette di Gambarie d'Aspromonte, nel reggino. Pochi i fiocchi caduti invece sull’area del catanzarese.

A farla da padrona, soprattutto sulla fascia ionica, è ancora la pioggia battente venuta giù per tutta la notte in maniera più intensa, per lo più nel crotonese e nell'alto ionio cosentino, tra Corigliano Rossano e Trebisacce.

In queste aree la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione mentre a Crotone, lo ricordiamo, il sindaco Vincenzo Voce ha deciso di chiudere tutte le scuole, al momento per la sola giornata di oggi (QUI).

Sul resto della Calabria vige intanto l’allerta gialla. Non si registrano per problemi o disagi alla circolazione stradale sia sulla viabilità ordinaria che sull'autostrada A2 del Mediterraneo.