Il 10eLotto premia la Calabria: a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, un fortunato giocatore ha difatti centrato un 9 Doppio Oro che vale la bella cifra di mezzo milione di euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto, come ricorda l’agenzia Agipronews, ha distribuito finora 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.