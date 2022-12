Conservatorio di Cosenza, il nuovo anno accademico si apre con Don Lorenzo Perosi

Il Conservatorio di Cosenza inaugura il nuovo anno accademico con Don Lorenzo Perosi: un grande evento venerdì 2 dicembre presso la Cattedrale bruzia, con inizio alle 19.30.

In repertorio In Coena Domini, concerto straordinario per soli coro ed orchestra diretta dal Maestro Fabrizio Da Ros, Direttore di Coro Letizia Butterin.

Un appuntamento molto interessante che mette in luce, anche attraverso la collaborazione con l’Associazione Italiana Santa Cecilia, un patrimonio musicale importante del ‘900 italiano come quello di Perosi, sacerdote, compositore, didatta, direttore d’orchestra di cui ricorre il 150° anniversario della nascita.

“Ogni nuovo anno accademico – dice Francesco Perri, direttore del Conservatorio – è uno stimolo nuovo a fare. Il 2023 è l’anno in cui vedranno svilupparsi le celebrazioni del Centenario di Stanislao Giacomantonio, è l’anno in cui saranno rafforzati le azioni e le stabilizzazioni dell’Orchestra Sinfonica Brutia, oltre al monitoraggio sugli spazi e le collaborazioni nazionali”.

Il Conservatorio in questi due anni mostra una rinnovata forza in termini di offerta formativa 576 corsi erogati annualmente, quasi 200 docenti, 1300 alunni, 11 dipartimenti, nuove proposte artistiche e un maggiore collegamento tra attività accademica e mondo del lavoro.