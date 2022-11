Covid, oltre mille contagi nelle ultime 24 ore: aumentano anche i ricoveri

Dopo un fine settimana relativamente tranquillo, il coronavirus torna a mostrare la sua morsa sulla Calabria. L'odierno bollettino infatti, forte anche dei dati "riallineati" dopo il consueto calo del lunedì, torna a segnare contagi a quattro cifre, che non si registravano da tempo.

Sono infatti 1.005 i nuovi casi accertati di covid, a fronte però di 1.226 guariti. Basso il numero dei decessi (+1) mentre aumentano, seppur lievemente, i ricoveri (+7) sia in reparto che in terapia intensiva. Processati 5.075 tamponi con un tasso di positività al 19,80%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1531 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102293 (101897 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2072 (69 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2002 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174352 (172980 guariti, 1372 deceduti).

Crotone: casi attivi 262 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57389 (57119 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2152 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 198193 (197317 guariti, 876 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 466 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50975 (50785 guariti, 190 deceduti).