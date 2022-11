Autismo, partono le attività del centro polivalente della macro area di Crotone

Filly Pollinzi

Al via le attività del centro polivalente per autismo e disabilità nella macro area territoriale di Crotone, che comprende gli ambiti sociali della città capoluogo, capofila del raggruppamento, l’ambito di Cirò Marina, di Mesoraca e di San Giovanni in Fiore.

L’attività, itinerante nei territori, sarà curata dell’associazione “Gli altri siamo noi” e dalla sua nutrita rete partenariale. Un progetto, spiega l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, “altamente innovativo che si propone di favorire percorsi di inclusione nella vita sociale, diretti a supportare esperienze di vita autonoma con uno sguardo alla formazione e un accompagnamento in esperienze di lavoro.”

I destinatari del servizio potranno contare su progetti individuali che mireranno a riconoscere le abilità residue, orientare e formare al lavoro, attivare stage e tirocini formativi, incrementare le competenze per la vita indipendente.

“Le proposte, le azioni, gli interventi, saranno quindi adeguate ai profili, alle potenzialità dei destinatari, alle loro attitudini e desideri, in considerazione delle opportunità territoriali esistenti e di quelle che possono essere attivate dalla rete del partenariato” chiarisce Pollinzi.

Intorno al Centro Polivalente è stata costituita una qualificata rete di partner, fatta di soggetti pubblici e privati, in grado di operare in tutti i contesti della macro area interessata.

“Sono numerosi i comuni coinvolti in questo progetto che vede un approccio innovativo ai bisogni di una utenza che ha necessità di particolare attenzione mettendo a disposizione diverse competenze e responsabilità. Non mero assistenzialismo ma un vero e proprio sostegno verso maggiore autonomia” conclude l’assessore Pollinzi.