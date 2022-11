Giunta regionale. Conferite le deleghe ai neo assessori, Occhiuto si tiene il turismo

Roberto Occhiuto

Tiene per sé la delega al Turismo e al Marketing territoriale il governatore della Calabria mentre ai nuovi assessori Emma Staine (per la Lega) vanno le Politiche sociali e i trasporti, ed a Giovanni Calabrese (per Fratelli d’Italia) il Lavoro e la Formazione professionale.

I decreti di nomina dei neo componenti dell’esecutivo regionale (QUI), che vanno a sostituire, come noto, Tilde Minasi e Fausto Orsomarso, eletti in Parlamento, sono stati firmati stamani dal presidente Roberto Occhiuto.

Il governatore, quindi, ha preferito occuparsi personalmente del turismo, ritenendolo strategico per la regione ed intendendo prendersi cura direttamente dell’immagine regionale. Contestualmente è stata conferita alla vicepresidente Giusi Princi la delega alla Programmazione unitaria, finora in capo allo stesso governatore. Alle 15.30 è prevista la seduta di giunta con la presenza dei nuovi assessori.