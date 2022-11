Vallefiorita. Hyundai a fuoco in pieno centro, s’indaga sulle cause

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando del distaccamento volontario di Girifalco è intervenuta intorno alle quattro e mezza di questa mattina in via della Resistenza a Vallefiorita per l’incendio di un’auto.

Ad essere interessata dal rogo è stata una Hyundai che era parcheggiata nel centro storico del comune del catanzarese, nelle vicinanze dell’abitazione del proprietario.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona velocemente ma non sono mancati disagi per i residenti soprattutto per il denso fumo originatosi dal fuoco. Non risultano però feriti.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Squillace per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per comprendere l’origine dell'incendio ed al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.