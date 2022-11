Ancora in discesa i casi di covid (+199). Aumentano i ricoveri (+12) ed i decessi (+3)

Ancora in calo i casi di covid oggi in Calabria. L'odierno bollettino, con oltre mille tamponi processati, evidenzia una diminuzione dei contagi (+199) a fronte di 284 guariti, mentre si registrano nuovi 12 ricoveri e 3 decessi.

Il maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+87), seguita da Reggio Calabria (+53), Catanzaro (+53), Vibo Valentia (+5) e Crotone (+1), mentre i restanti casi provengono da altrove (+0). Processati complessivamente, da inizio pandemia, 4 milioni e 000.705 tamponi, con un tasso di positività che sale al 12,84%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.597 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.577 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 101.974 (101.578 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.312 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.247 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 173.824 (172.453 guariti, 1.371 deceduti).

Crotone: Casi attivi 270 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.333 (57.063 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.062 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.025 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 197.934 (197.058 guariti, 876 deceduti).

Vibo Valentia: Casi chiusi 453 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 439 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.927 (50.737 guariti, 190 deceduti).